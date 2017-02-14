〈南部〉建20年未完工 福龍寶塔今法拍

2017-02-14

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕什麼都能賣，連納骨塔也被法拍！楠西區灣丘里的「福龍寶塔」，因建造過程發生財務糾紛，動工迄今二十年還沒蓋好，有些投資股東失去信心，加上對未來經營理念不合，決定拆夥，轉為債權，今天將進行法拍，由於這件競標案的內容很罕見，各界矚目。

南市民政局生命事業科長葉誌明表示，這是台南縣時期申請核准的興辦計畫，所有權的轉移並非單位業務管理範圍，但未來完工時，會做好各項檢查把關，未取得使用許可前絕不能營業，無論誰拍到，都要遵守法令。

這起法拍案會引起矚目，主要是建造規模不小，有股東指出，現場佔地近三千坪，規劃多達十萬個塔位，連土葬區都超過一百門，雖然早就被迫停工，但進度已達七成，引起殯葬業者高度關注，準備出手。

不少股東認為福龍寶塔距離梅嶺風景區很近，青山綠水，地理條件極佳，難怪搶手，有的積極串連，要逕行「擋拍」，希望與大債權人達成協議，繼續完成施工。

股東表示，福龍寶塔當時因面臨建造公司疑似掏空及黑道介入等問題，三年前鬧內訌，一度協商破裂，要走上法拍，最後債權人達成共識而擋住，繼續挹注資金，接續工程，只是財務結構複雜，股東們再度決定拆夥，法拍底價逾一億兩千萬元。