〈南部〉接總統府秘書長？ 賴清德︰沒有考量

2017-02-14

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長陳菊昨天接受電台訪問時透露，總統府秘書長一職總統蔡英文考慮的可能人選也包括台南市長賴清德。賴清德受訪重申以市政為重，表達「沒有其他考量」。

目前縣市長任期已過半，並無補選問題。明年地方縣市長選舉，地方盛傳賴清德有意參選新北市長，而總統府秘書長一職，進可攻退可守，他也一直被點名可能北上到中央任職，再投入雙北直轄市長選舉。

關於接任總統府秘書長一事，賴清德昨天表示，「其實我已經多方說明，因為目前台南市重大建設都在關鍵時刻，尤其是鐵路地下化跟二○六地震、維冠大樓的重建，所以我有很多事情一定要持續的推動下去，因此我並沒有其他的考量。」