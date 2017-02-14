| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道又有事故！國1南下湖口段貨車翻覆傳死傷 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉接總統府秘書長？ 賴清德︰沒有考量

2017-02-14

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長陳菊昨天接受電台訪問時透露，總統府秘書長一職總統蔡英文考慮的可能人選也包括台南市長賴清德。賴清德受訪重申以市政為重，表達「沒有其他考量」。

目前縣市長任期已過半，並無補選問題。明年地方縣市長選舉，地方盛傳賴清德有意參選新北市長，而總統府秘書長一職，進可攻退可守，他也一直被點名可能北上到中央任職，再投入雙北直轄市長選舉。

關於接任總統府秘書長一事，賴清德昨天表示，「其實我已經多方說明，因為目前台南市重大建設都在關鍵時刻，尤其是鐵路地下化跟二○六地震、維冠大樓的重建，所以我有很多事情一定要持續的推動下去，因此我並沒有其他的考量。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工

恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈南部〉接總統府秘書長？ 賴清德︰沒有考量


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.