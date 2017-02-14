〈南部〉麻豆中興里農會選舉 有人30年未收過投票通知單
小組長︰前兩天太冷 今起發送
〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕下屆農會選舉十九日就要投票，但麻豆區農會中興里農會代表、小組長選區，卻傳出到昨天為止，全部一百八十多位選舉人（有投票權的農會會員）都還沒收到投票通知單。負責發送投票通知單的中興里農事小組長周金堂解釋，因前兩天天氣太冷，沒出門發送，今天起就會一一發送給農會選舉人。
10多位會員從沒接到 質疑離譜
農會選舉四年一屆，但離譜的是，中興里陳姓、張姓農會會員投訴本報說，三十多年來至少六、七屆農會選舉，他們身邊的十多位會員從未接到投票通知單，因為下屆投票通知單到昨天仍沒收到，讓他們質疑選務單位麻豆農會都沒在管嗎？小組長居心可議？
麻豆中興里是唯一被舉報尚未發送投票通知單的選區，麻豆農會會務部主任吳靜惠說，農會都是委託農事小組長代為送達農會選舉投票通知單，選舉人沒有投票通知單沒關係，只要持印章和身分證前往投票所即可投票。
麻豆農會︰將進行了解後處置
即將屆齡卸任的麻豆農會總幹事李育賢說，一般投票通知單會在投票前七天送達選舉人，農會也會一一打電話追蹤小組長有否完成發送，如果小組長來不及，農會會派人或商請當地里長、鄰長幫忙發送，但如果三十多年來都未接到投票通知單是比較不可思議，農會將進行了解後處置。
下屆麻豆農會選舉只有一人登記候聘總幹事，選情單純，但廿九個選區中，有五十二人參選四十五席農會代表，以中民、東角、北勢、保安和港尾等五個里競選較激烈；發生未發送投票通知單的中興里農事小組長周金堂現年八十四歲，已擔任十一屆小組長（四十四年），曾任六屆里長，下屆小組長依然是同額選舉，將邁入第十二任小組長。
周金堂說，每屆選前他都會發送投票通知單，順便向會員拜票，如果不在家，也會將投票通知單塞在門縫送達，中興里約有廿戶會員設會籍在當地，不過可能搬遷他處，才從未收到投票通知單。
南市農業局農會輔導科長吳威達說，將責成各農會確實送達投票通知單給選舉人，避免引發爭議，尤其是選情白熱化的農會選舉更要謹慎。
台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，目前對台南農、漁會選舉涉賄選、暴力事件查察，已收到三十件選他字案，但尚無轉列偵字案，檢警調持續偵辦，十四日台南高分檢邀雲嘉南地區相關檢警調單位召開農、漁會查賄座談，打擊買票，絕不手軟。
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標題：〈南部〉麻豆中興里農會選舉 有人30年未收過投票通知單
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