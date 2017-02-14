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〈南部〉農漁會選舉 橋檢獲8賄選情資

2017-02-14

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署昨天成立「查察賄選及暴力執行小組」，邀集所轄政風、警、調召開會議，共同宣示反賄選、反暴力決心，檢方透露，目前已接獲八件賄選情資，正積極佈線追查。

橋頭地檢署轄區有廿二家農會、四家漁會，檢察長王俊力表示，防範及查察賄選最基礎工作，在於釐清候選人人脈、樁腳網絡及賄選網絡，務必加強周邊之反賄選宣導、佈雷及密集訪視、監控等緊盯作為。

若有相關情資，可撥打反賄選檢舉專線0800-024099或橋檢專線6113761。

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