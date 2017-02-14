〈南部〉《觀察筆記》春雷

2017-02-14

台灣未來十年，就看「前瞻基礎建設計畫」。

要投入八千億元到一兆元的公共投資，就像春燕一樣，會叫醒沉寂的台灣大地。

會比發消費券更有效益更影響未來的經濟和社會發展，這是朝向正能量的奮進，一條鐵路、一條輕軌、一條捷運、一段鐵路地下化、一段快速道路延伸、一個投資園區的開發，都是春雷響動帶來滋潤的春雨，台灣，乾涸許久。

打造交通網路除了可以刺激營造業的火車頭動能，也是觀光、投資、就業、農產運輸、宜居的營造，關係這個國家人民的活力和競爭力。

正是轉強的機會，都看到蔣經國的十大建設推展之後的台灣一年一年走上富強，也都體會民主化之後政黨政治為奪權引爆的內鬥，於焉一年一年轉弱被超越。

不是懊悔也無需往回看，要往前看十年後的台灣，要再創新科技，要再台灣錢淹腳目，要再成為世界的經濟表率，只有自己的經濟體系和產業旺盛，才可以無懼封鎖。

十年台灣，會是驚艷！（資深記者黃明裕）