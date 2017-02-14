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〈南部〉李科永圖書館復工 反建者抗議

2017-02-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷經三年停工溝通，考量地方不同訴求，三度調整設計的高雄市李科永紀念圖書館昨正式復工，部分反對居民聞訊到場拉布條抗議，保全與警方基於工程安全，在工地外圍全面警戒。

市府：已三度調整設計

高市府強調，多元意見是民主社會常態，但公共建設應以多數民意為依歸，對於少數反對意見，市府願意也應尊重，但並非等同真正的公民意見。

高市圖書館指出，停工三年期間，辦過十五場說明會、一場公聽會、一場民間論壇，市議會則有五場公聽會，不斷與不同意見者溝通，過程均公開透明，除調整設計外，館方有信心李科永紀念圖書館對社區的正面效益。

李科永紀念圖書館預定地位於高市中央公園、前兒童玩具圖書館原址，部分居民以移樹、水泥舖面過大、沒對地方貢獻不該冠名等理由強烈反對，使得工程延宕。

高市府為回應不同意見者訴求，數度溝通並大幅調整原設計，包括縮小基地面積、降低建物高度，並將現地移植樹木從四十七棵降為一棵，昨正式復工，初期工程主要是拆除無照的原玩具博物館硬體。

部分反對居民拉布條抗議，一度丟擲雞蛋，還試圖攀爬圍籬，都被保全與警方攔阻，有居民醞釀長期抗爭。

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  • 李科永圖書館復工，反對居民在現場拉布條。（記者王榮祥攝）

    李科永圖書館復工，反對居民在現場拉布條。（記者王榮祥攝）

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