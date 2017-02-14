〈南部〉全票25元變40元 高市渡輪投現3月漲價

2017-02-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市輪船公司昨宣布，三月起全面調漲渡輪各類票種的「現金價」，現場投現的漲幅從二成五到六成不等，漲最多的是全票，從二十五元一口氣調高到四十元，持電子票證仍享目前優惠。

當地四位議員都不知道渡輪漲價。蔡金晏指出，拿衝高電子票證當理由，勢必引發爭議；李喬如直言漲幅令人「太有感」，應拿出具體數字說服大眾；簡煥宗擔心造成在旗津上班、上課者負擔，建議漲價應區分觀光客與一般市民；陳美雅認為要衝電子票證應加強便利性，不是透過漲價。

這是渡輪兩年內第二度調漲，上回是民國一○四年六月，當時漲幅約三成到六成，若三月再漲，等於不到兩年翻漲一倍多；輪船公司強調，電子票證（目前僅一卡通）使用率目前僅二成七，這回漲價目的之一，就是要拉高電子票證用量。輪船公司說，渡輪票價長期低於其他縣市，為適當反映部分營運成本，同時衝高電子票證用量，三月起將調整鼓山往返旗津、前鎮往返中洲等航線各類票價。

輪船公司指出，投現乘客全票由二十五元調為四十元、優待票十二元調為十五元、學生票二十元調為二十五元、機車二十五元調為四十元、自行車維持十元不變。

使用電子票證仍保有目前優惠，亦即全票二十元、學生票十五元、優待票十二元（原價打八折後），旗津卡維持原規定不收費。

高雄渡輪鼓山往返旗津、前鎮往返中洲兩航線，平日每天運輸一萬人次，假日一萬五千至二萬人次，連假時四萬人次，年運量七百萬人次（一般乘客）。