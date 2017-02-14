| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉全票25元變40元 高市渡輪投現3月漲價

2017-02-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市輪船公司昨宣布，三月起全面調漲渡輪各類票種的「現金價」，現場投現的漲幅從二成五到六成不等，漲最多的是全票，從二十五元一口氣調高到四十元，持電子票證仍享目前優惠。

當地四位議員都不知道渡輪漲價。蔡金晏指出，拿衝高電子票證當理由，勢必引發爭議；李喬如直言漲幅令人「太有感」，應拿出具體數字說服大眾；簡煥宗擔心造成在旗津上班、上課者負擔，建議漲價應區分觀光客與一般市民；陳美雅認為要衝電子票證應加強便利性，不是透過漲價。

這是渡輪兩年內第二度調漲，上回是民國一○四年六月，當時漲幅約三成到六成，若三月再漲，等於不到兩年翻漲一倍多；輪船公司強調，電子票證（目前僅一卡通）使用率目前僅二成七，這回漲價目的之一，就是要拉高電子票證用量。輪船公司說，渡輪票價長期低於其他縣市，為適當反映部分營運成本，同時衝高電子票證用量，三月起將調整鼓山往返旗津、前鎮往返中洲等航線各類票價。

輪船公司指出，投現乘客全票由二十五元調為四十元、優待票十二元調為十五元、學生票二十元調為二十五元、機車二十五元調為四十元、自行車維持十元不變。

使用電子票證仍保有目前優惠，亦即全票二十元、學生票十五元、優待票十二元（原價打八折後），旗津卡維持原規定不收費。

高雄渡輪鼓山往返旗津、前鎮往返中洲兩航線，平日每天運輸一萬人次，假日一萬五千至二萬人次，連假時四萬人次，年運量七百萬人次（一般乘客）。

廣告
  • 渡輪投現票價3月起將調漲。（記者王榮祥攝）

    渡輪投現票價3月起將調漲。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工

恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈南部〉全票25元變40元 高市渡輪投現3月漲價


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.