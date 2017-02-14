〈南部〉台東農漁會改選傳賄 1票喊出5000元

2017-02-14

〔記者王秀亭／台東報導〕各鄉鎮、地區農會將於十九日進行農會代表選舉，在選情激烈的農會一票已喊到五千元價碼，為杜絕外力介入選舉，台東地檢署、台東縣警局及台東縣調查站昨天上午聯合舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，台東地檢署表示，已分六件選他案，由檢察官查辦中，其中暴力介入有一件，其餘五件皆為金錢賄選。

已6件分案調查 其中1件暴力介入

台東地檢署檢察長王文德表示，為杜絕暴力、賄選介入農漁會選舉，特地成立查察賄選及暴力執行小組，由檢、警、調組成防制暴力鐵三角，只要有人以金錢或暴力介入選舉，檢、警、調會立即出擊，並鼓勵民眾踴躍檢舉。

據了解，台東縣各鄉鎮地區農會改選，尤以台東地區農會、關山鎮農會、池上鄉農會及太麻里地區農會選情較為激烈，分別有二至三人角逐總幹事人選，由於農會代表選舉結果影響總幹事人選的確定，因而格外受到矚目，金錢賄選已傳出有一票五千元的價碼。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，已經分案的六件中，只有一件屬言語恐嚇的暴力介入，其他五件為金錢賄選，檢察官已經著手調查，如果民眾發現有暴力及金錢賄選情形，可撥打二十四小時受理的檢舉電話：0800024099-4。