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〈南部〉《新聞辭典》佳樂水陸蟹廊道

2017-02-14

長度：沿線約100公尺過馬路熱區

寬度：橫貫約6公尺道路寬

完工時間：106年初

參考案例：澳洲聖誕島陸蟹廊道（見圖，記者蔡宗憲翻攝）

設計概念：針對陸蟹媽媽夜間下海產卵可能與月光有關的生態習性，以水泥涵溝為底，上方設計鏤空網狀鐵蓋，並在溝側貼上滑溜塑膠墊，避免體型小的蟹媽媽誤上馬路，產卵季前將設計引導擋板，幫助陸蟹媽媽下廊道。

（記者蔡宗憲整理）

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  • 澳洲聖誕島的引導擋板。（記者蔡宗憲翻攝）

    澳洲聖誕島的引導擋板。（記者蔡宗憲翻攝）

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全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工

恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…

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標題：〈南部〉《新聞辭典》佳樂水陸蟹廊道


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