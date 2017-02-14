〈南部〉《新聞辭典》佳樂水陸蟹廊道

2017-02-14

長度：沿線約100公尺過馬路熱區

寬度：橫貫約6公尺道路寬

完工時間：106年初

參考案例：澳洲聖誕島陸蟹廊道（見圖，記者蔡宗憲翻攝）

設計概念：針對陸蟹媽媽夜間下海產卵可能與月光有關的生態習性，以水泥涵溝為底，上方設計鏤空網狀鐵蓋，並在溝側貼上滑溜塑膠墊，避免體型小的蟹媽媽誤上馬路，產卵季前將設計引導擋板，幫助陸蟹媽媽下廊道。

（記者蔡宗憲整理）