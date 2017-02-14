〈台北都會〉今年情人節 花價便宜兩成

2017-02-14

〔記者聶瑋齡／台北報導〕情人節獻上一束鮮花常是不可或缺的禮品，台北花卉公司說，今年花價比去年便宜約一到兩成，台北花市推薦三款情人節熱門花種供民眾參考，分別為玫瑰、洋桔梗與百合。

台北花卉公司表示，情人節玫瑰花批發價沒有任何包裝設計的一把二十支約三百至六百元。今年零售花價，花綠小站花店協會理事長郭慧珊說，受歡迎的紅玫瑰包好的花禮十二至二十支約一千五到兩千元可買到，另外今年受歡迎的白桔梗約一千五百元；百合今年因進貨量較少，綁好的花禮從一千五至四千元不等。