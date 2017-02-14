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〈台北都會〉北投老旅館大改造 時尚風吸客

2017-02-14

觀傳局輔導 60家旅館參與

〔記者陳紜甄／台北報導〕中國客不來，旅館唉唉叫。位於北投的老字號熱海大飯店，主要以接待團客為主，其中以中國團客比例佔多數。然而，近年因中國客減少，熱海大飯店面臨危機，去年參加北市觀傳局推出的「推動台北市旅館升級輔導計畫」，重新變身改造。昨日觀傳局舉辦成果發表會，原本燈光昏黃、陳設過時的熱海大飯店，變得煥然一新，改造後的房間吸引不少自由行的散客，住房率增加十五％。

觀傳局表示，推動台北市旅館升級輔導計畫，共有六十家旅館參與，其中熱海大飯店、東皇大飯店、瑪奇商務旅店、東龍大飯店、函舍旅館與北門旅社等六家最為踴躍。該計畫「軟硬」兼施，軟體面協助旅館連結國際訂房平台、架設官方網站、展開數位行銷；硬體面則是協助旅館將預算花在刀口，改善硬體設施。

改善軟硬體 住房率提升

位於北投的東皇大飯店目前已傳承至第三代經營。董事長吳相羅表示，民眾仍將北投定位在「泡湯」，每年冬季時，東皇大飯店生意都很好，但淡季生意慘淡，住房數僅有四、五間。吳相羅表示，經過觀光傳播局協助官網架設及導入特色行銷規劃，並協助使用國際訂房網站，相較於去年同期住房率已提升達四成，來客數亦持續增加。

也在北投的熱海大飯店，一九七二年開幕至今，飯店內房間與設施皆已老舊過時。熱海大飯店去年下半年先針對三樓房間進行裝修，改造為時尚「金屬風」，民眾參觀時羨慕表示，也想把自己的房間打造成這樣！熱海大飯店說，改造後的房間吸引不少自由行散客，住房率增加十五％。

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  • 熱海大飯店面臨危機，去年參加北市觀傳局推出的「推動台北市旅館升級輔導計畫」，重新變身改造。（記者陳紜甄攝）

    熱海大飯店面臨危機，去年參加北市觀傳局推出的「推動台北市旅館升級輔導計畫」，重新變身改造。（記者陳紜甄攝）

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標題：〈台北都會〉北投老旅館大改造 時尚風吸客


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