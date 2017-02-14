〈台北都會〉新學期試辦 4國中小延後到校
增加親子互動 家長普遍認同
〔記者張議晨／台北報導〕昨天是開學日，北市四校試辦「延後到校」方案。民族國中及至善國中，每週有二天上學時間自七點卅分延後至八點。民族國小則為每週一、湖田國小則是每週一至五延後至八點卅分到校，讓家長有額外時間陪孩子在家用早餐。北市教育局長曾燦金表示，「這學期先試辦四所學校，如果試辦成效良好，下學期會考慮擴大辦理」。
延後到校方案普遍獲家長認同，三名孩子就讀民族國小的家長董如意說，延後到校約多出廿分鐘，可以訓練孩子早起做早餐，增加親子互動。
有人認為在家多看半小時電視
不過，董如意的大女兒蔡佳霖卻說，「延後到校有好有壞，雖然週一不用趕上學，但也少了跟同學相處的時間。」另一位陳姓家長則說，「延後半小時到校雖立意良善，但只是讓小朋友在上學前多看半小時電視。」
以往國中小各校每天早上八點四十分前多安排晨讀或朝會，但北市教育局這學期開始，授權各校在上午八點四十分前自主安排時間，並鼓勵各校參與延後到校試辦。
本學期開始，民族國中及至善國中選定七、八年級，民族國中每週四、五，至善國中每週一、三試辦延後到校。民族國小及湖田國小則是一至六年級全面實施，民族國小每週一到校時間延後至八點卅分，湖田國小則是一週五天均採延後上課，讓家長有更多時間陪伴孩子。
成效若良好 下學期將擴大
曾燦金說，現在孩子睡眠普遍不足，希望孩子十點就能就寢，每天睡眠至少能達八小時，而上課時間延後到八點半，多出來時間可讓學童在家吃早餐。
至於家長若因工作關係，無法與孩童延後到校時間配合，試辦學校也會有配套措施，如集中安排學童晨讀或自主活動等。
民族國小校長黃耀農指出，延後半小時到校對通勤學童而言受益更大，若學童早到校，也會安置在圖書館由專人陪伴，而在課程調配適當下，並不會影響學習進度。
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