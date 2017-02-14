〈台北都會〉日本「吳市」想邀台灣「吳氏」 暢遊軍港
2017-02-14
〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣姓吳的有福了！
吳市是位於日本廣島縣西南部的一個小城市，緊鄰瀨戶內海，自古以來即為海軍重鎮，人口約廿五萬人，地理環境與基隆十分類似；位於廣島的吳市，古時是日本海賊的據點之一，也是戰前日本帝國海軍和戰後日本海上自衛隊的重要軍港，有東洋第一軍港之稱。
吳市最近因為動畫電影「這個世界的角落（この世界の片隅に）」成為動漫迷聖地；外加吳市去年只有四千八百三十位台灣人造訪，為了招攬台灣人前行，吳市計畫推出了一項特別的行銷活動，吳市市長小村和年考慮辦活動招待姓吳的台灣鄉親去吳市玩。
台灣有二千三百萬人，其中姓吳的民眾近九十五萬人，在人口中排名第七。姓吳的鄉親可說是人人有機會。如果真的定案了，相關的活動辦法到時將會透過旅行社在媒體上宣布。
此外，吳市和鄰近的江田島、熊野及坂等三個町市，決定聯手和基隆市締結友好城市，締結時間大概在今年四月；基隆市政府民政局長王榆森證實，四月時市長林右昌將前往日本，與吳市及高松市締結友好城市。
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