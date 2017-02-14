〈台北都會〉金門大橋 可望2年後完工

2017-02-14

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院工程會主委吳宏謀昨天視察金門大橋工程，進度微幅超前，他要求各單位嚴格把關，務必做到「零工安」，並期許提前至二○一九年完工。

金門大橋工程二○一一年三月二十八日開標以來，因廠商資格及進度落後等因素，已換手三家承包商，第三家廠商東丕營造去年十一月二十八日，在交通部國工局「金門大橋接續工程決標作業」以五十九億五千三百八十五萬元得標，預定二○二○年九月二十五日完工。

國工局指出，至十一日止，工程預定進度○．一二六六％，比實際進度超前○．○○○二％。是大橋工程近年來少見的超前紀錄。

縣府秘書長林德恭表示，大橋計畫總金額達七十三．八五億元，幾經延宕，目前已修正至近九十億元，其中地方政府至少出資三十四．二八億元，再次希望工程能如期如質完成。