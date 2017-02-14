〈台北都會〉打造兒童故事屋 里長姨嘛愛說

2017-02-14

〔記者李雅雯／新北報導〕八里區埤頭里長鄭月雲擔任說故事志工多年，說起故事來生動不已、活潑有趣，還有國、台語雙聲道，總是讓孩童專注投入，捨不得離開視線。鄭月雲近期利用里基層經費在中庄活動中心打造了「兒童故事屋」，購置上百本繪本，讓小朋友愛不釋手。

鄭月雲從九十七年就開始在大崁國小當說故事媽媽，累積豐富的說故事經驗。她說，隨著平板電腦、智慧型手機等載具的普及，要將孩童從動態卡通或遊戲中拉入閱讀中實在愈來愈不容易，不過「常聽故事的孩子就會是位讀者」。

鄭月雲打造充滿繪本的「兒童故事屋」，讓孩童可以翻閱繪本，另也找來十二位說故事志工，在兒童故事屋定期開講，好玩逗趣的說故事時間打出了口碑，許多家長笑稱：「這邊真是溜小孩的好地方。」

鄭月雲說，每到說故事時間，孩童們就會就定位坐好，滿心期待，甚至拉著阿公、阿嬤或爸爸、媽媽旁聽，有的大人還會幫忙做音效，讓每次說故事時間都充滿歡笑。