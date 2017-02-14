〈台北都會〉愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
2017-02-14
〔記者俞肇福／新北報導〕新北市圖書館萬里分館有一對夫妻檔說故事志工—前萬里鄉代陳國龍及太太曾寶鳳，夫妻二人在圖書館說故事一講近十年，從第一期說故事志工隊成立就加入，二人婦唱夫隨，經常在假日就到圖書館說故事；陳國龍說，之所以能持之以恆講故事，希望故鄉的孩子能愛上閱讀。
陳國龍回憶說，一開始是太太曾寶鳳先加入學校的說故事志工，由於偏鄉地區說故事志工缺乏，因此常拉著他一起幫忙，後來看到萬里圖書館招募說故事志工，夫妻倆一起加入，成為第一批說故事志工；陳國龍說，他當鄉民代表跟當說故事志工，雖然一樣都是用嘴巴講話，但是成就感大大不同。
陳國龍說，看到孩子們專注地聽故事、熱烈回應，是他講故事過程中最大的感動，他希望萬里的孩子都可以從聽故事開始，走入閱讀的世界。
新北市立圖書館萬里分館主任蕭千惠說，陳國龍、曾寶鳳夫妻檔以唱作俱佳、生動活潑的說故事方式，吸引學童們專心聽故事進而喜愛閱讀；家住基隆的小朋友俞建佐說，陳國龍阿公講故事真的很厲害，故事很有趣。
蕭千惠說，她最佩服陳國龍夫妻二人持之以恆講故事的毅力，更羨慕兩人彼此講故事的默契，讓現場不但不冷場，而且讓萬里圖書館總是笑聲不絕於耳。
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