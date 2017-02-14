〈台北都會〉尋找潛在維冠 新北432案有風險
無公權力強行勘屋 僅發文提醒
〔記者賴筱桐／新北報導〕去年台南震災維冠大樓倒塌後，新北市政府推動免費房屋健檢，並啟動「尋找潛在維冠」專案，針對指定條件建物，主動發文提醒所有權人進行耐震初評，迄今尚有四百三十二案應申請但尚未申請，礙於中央法令無強制性，公權力難介入，這些有潛在風險的建物，若遇強震來襲，恐淪為下一棟維冠大樓。
全市房屋健檢 有57件構造損壞
從維冠事件發生至今年二月十日止，市府受理一千八百六十四件房屋健檢，一千八百四十二件完成檢查，其中二百九十六件須進一步評估。此次，房屋健檢結果分三級，第一級無安全疑慮一千三百九十件，第二級建議進一步評估二百九十六件，第三級主要構造損壞有安全之虞五十七件。
工務局使用管理科長李冠德指出，第三級確認有安全疑慮，轉由都更處輔導，協助補強或重建，若不改善，可引用建築法第七十七條開罰、限制使用或強制拆除；第二級具潛在風險，雖未達危險程度，仍建議實施耐震初評，目前申請初評比率僅三分之一，因涉及私有財產，若業主不願意，市府無法強制要求，只能透過電話聯絡、現場輔導、區公所跑馬燈、張貼宣傳單等方式積極介入與宣導。
似維冠條件建物 88年底領照
因維冠大樓意外，市府篩選和維冠條件相似建物，包括十四與十五層樓、民國八十八年十二月三十一日前領取使用執照，同時做住宅、商場或辦公大樓的建物，發公文提醒所有權人申請耐震初評，透過房屋健檢和主動篩選兩項管道，共四百三十二案歸類為具潛在風險的建物。
李冠德分析，目前政府提供耐震初評全額補助，仍有業主不願申請，可能因建物缺乏管理委員會組織，難取得二分之一所有權人同意、擔心鑑定結果將影響房價、後續補強、修復或重建衍生龐大費用，以及住戶協商溝通困難等原因。
新北市建築師公會理事長鄭宜平表示，房屋健檢第二級從外觀難以判定是否有立即危險，須進一步檢測或評估，若公部門強制要求全面初評，恐引發民怨。建議市府再設定條件篩選，例如某一時期取得使用執照、一、二層樓開放空間特別挑高或用途複雜的建物，找出危險因子較多的個案，應能提升住戶意願。
看更多！請加入自由時報粉絲團
增加親子互動 家長普遍認同昨天是開學日，北市四校試辦「延後到校」方案。民族國中及至善國中，每週有二天上學時間自七點卅分延後至八點。民族國小則…
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 賞櫻團車頂削掉 斷肢滿地 宛如煉獄
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 受傷遊客︰車突然不穩 就翻了
- 北韓試射新型飛彈 威嚇川普
- 傳美航母戰鬥群將巡弋南海 逼近人工島
- 關貿︰中國生意難作 只好關掉
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Avian flu outbreak spreads to Chiayi
- 王少偉單身喊心酸 打槍小甜甜
- 偵訊結束 三星少東李在鎔離開獨檢組
- 《自由廣場》律師代表年齡是個問題
- 全球經濟指標轉正 台灣下半年轉好
- 國道遊覽車翻覆 北市旅聯發言人：全力協助家屬
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 高志綱「重出江湖」 感覺很微妙
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Kaohsiung mayor denies top office bid
- 普門「后」勁強 籃板得加強
- 小摩：美元兌日圓仍將跌破100大關
- 遊覽車事故 萬芳醫院4傷者2名死亡2人搶救中
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 愛在紐約蔓延─情人節浪漫提案
- 中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
- 《葛萊美獎》愛黛兒2度完封奪5金 致敬喬治麥可重唱
- 2017台北書展閉幕 明年主題國以色列
- 無法懷孕生子 小嫻：好長一段時間都否定自己
- 恭喜！周董再度當爸爸 帶把的！
- Lara遠赴澳洲療心傷 最遺憾失約母親這件事
- 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
- 20年前丟手榴彈犯案 角頭染毒被逮
- 《葛萊美獎》碧昂絲帶種玩特技 椅子向後倒
- Q1毛利率上看40% 南亞科Q2會更好
- 〈12星座告白術〉Hi，我們在一起吧
- 摘蔥做蔥餅 交長推生態國旅
- 賞櫻團翻車 30年來最嚴重公路事故
- 草莓+甜點 有情人微醺FU
標題：〈台北都會〉尋找潛在維冠 新北432案有風險
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email