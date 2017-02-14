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〈台北都會〉尋找潛在維冠 新北432案有風險

2017-02-14

無公權力強行勘屋 僅發文提醒

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年台南震災維冠大樓倒塌後，新北市政府推動免費房屋健檢，並啟動「尋找潛在維冠」專案，針對指定條件建物，主動發文提醒所有權人進行耐震初評，迄今尚有四百三十二案應申請但尚未申請，礙於中央法令無強制性，公權力難介入，這些有潛在風險的建物，若遇強震來襲，恐淪為下一棟維冠大樓。

全市房屋健檢 有57件構造損壞

從維冠事件發生至今年二月十日止，市府受理一千八百六十四件房屋健檢，一千八百四十二件完成檢查，其中二百九十六件須進一步評估。此次，房屋健檢結果分三級，第一級無安全疑慮一千三百九十件，第二級建議進一步評估二百九十六件，第三級主要構造損壞有安全之虞五十七件。

工務局使用管理科長李冠德指出，第三級確認有安全疑慮，轉由都更處輔導，協助補強或重建，若不改善，可引用建築法第七十七條開罰、限制使用或強制拆除；第二級具潛在風險，雖未達危險程度，仍建議實施耐震初評，目前申請初評比率僅三分之一，因涉及私有財產，若業主不願意，市府無法強制要求，只能透過電話聯絡、現場輔導、區公所跑馬燈、張貼宣傳單等方式積極介入與宣導。

似維冠條件建物 88年底領照

因維冠大樓意外，市府篩選和維冠條件相似建物，包括十四與十五層樓、民國八十八年十二月三十一日前領取使用執照，同時做住宅、商場或辦公大樓的建物，發公文提醒所有權人申請耐震初評，透過房屋健檢和主動篩選兩項管道，共四百三十二案歸類為具潛在風險的建物。

李冠德分析，目前政府提供耐震初評全額補助，仍有業主不願申請，可能因建物缺乏管理委員會組織，難取得二分之一所有權人同意、擔心鑑定結果將影響房價、後續補強、修復或重建衍生龐大費用，以及住戶協商溝通困難等原因。

新北市建築師公會理事長鄭宜平表示，房屋健檢第二級從外觀難以判定是否有立即危險，須進一步檢測或評估，若公部門強制要求全面初評，恐引發民怨。建議市府再設定條件篩選，例如某一時期取得使用執照、一、二層樓開放空間特別挑高或用途複雜的建物，找出危險因子較多的個案，應能提升住戶意願。

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  • 經房屋健檢和市府主動篩選，新北市目前有四百三十二案建物具有潛在風險，建議進一步實施耐震評估。圖為房屋健檢情形。（記者賴筱桐攝）

    經房屋健檢和市府主動篩選，新北市目前有四百三十二案建物具有潛在風險，建議進一步實施耐震評估。圖為房屋健檢情形。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市老舊房屋多，市府祭出免費房屋健檢措施，並提供耐震初評補助，歡迎民眾提出申請。（記者賴筱桐攝）

    新北市老舊房屋多，市府祭出免費房屋健檢措施，並提供耐震初評補助，歡迎民眾提出申請。（記者賴筱桐攝）

  • 經房屋健檢和市府主動篩選，新北市目前有四百三十二案建物具有潛在風險，建議進一步實施耐震評估。圖為房屋健檢情形。（記者賴筱桐攝）

    經房屋健檢和市府主動篩選，新北市目前有四百三十二案建物具有潛在風險，建議進一步實施耐震評估。圖為房屋健檢情形。（記者賴筱桐攝）

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