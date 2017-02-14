〈台北都會〉里長座談次數減 績優里長停辦

2017-02-14

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，固定每週三舉辦里長座談會，但有里長嗆聲，提案至今都無下文，揚言座談會向市長丟鞋子；也有里長認為，七月就編預算，年底才參加座談會沒有意義，民政局今年決定將里長座談會由十人改為廿人，縮減場次，在六月就會舉辦完畢。至於績優里長獎項遭里長批黑箱作業，民政局決定停辦。

7月編預算 年底才參加挨批

民政局長藍世聰表示，這兩年來，里長的提案，大部分都解決了。有里長反映，七月就編列預算，年底才參加座談會，毫無意義；因此，今年里長座談會由十人增為廿人，原本一年才會舉辦完的里長座談會，現在半年就會結束。

中正區忠勤里長方荷生不滿表示，南機場攤商確定違法占用私有地營業，市府拖延至今都沒處理，甚至南機場公辦都更引發忠義國小廢校爭議，看到市長就想拍桌，不願再相信柯文哲；他甚至揚言，今年出席里長座談會向市長丟鞋子，以示抗議。

大安區虎嘯里長詹仲琪觀察，直接向市長溝通的成效不是零分就是一百分，只要市府能做到，都可以很快做好，但牽涉中央或其他地方政府，就不知要等到何年何月。

不過，大同區國慶里長高大陸曾批評，延平國小教室空間不足，前年提出教室改建案，市府都無回覆；但是他昨天表示，案子終於有下文了，今年的座談會，「原則上會去」。

績優里長遭質疑黑箱 投票廢除

至於行之有年的績優里長獎，去年就遭里長抗議黑箱作業。藍世聰表示，選舉的確不公平，且每個區的里民結構不同，里長付出努力也會不同，因此，去年底十二個行政區皆投票通過，同意廢除。藍世聰並表示，「以後都不會辦了。」