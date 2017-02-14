〈台北都會〉恐怖情人條款上路1年 新北受理225案
2017-02-14
〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是西洋情人節，情侶甜蜜歡度佳節時，或許有人陷入暴力恐懼中。
家庭暴力防治法去年修法，將非家庭關係或無同居事實的親密伴侶納入法定保護範圍，俗稱「恐怖情人條款」的法令上路一年來，新北市共受理兩百廿五件通報案，其中六十案獲法院核發保護令。
受害女性 占整體比率93％
據統計，一○五年四月至十二月，受理未同居親密關係暴力通報案總計兩百廿五件，其中受害者女性有兩百一十一人，占整體比率九十三％；以受暴型態區分，遭受肢體虐待有一百卅人，遭精神虐待一百廿九人，受性虐待三人及經濟控制一人。
分析施暴因素，因分手施暴佔卅一最高％，其次為感情因素佔廿二％，包含懷疑對方外遇、對感情不忠等，個性不合佔廿一％，其餘為「財務支配及經濟狀況」、「酗酒、吸毒、不良嗜好」及「精神疾病」等。
新北市家暴防治中心主任許芝綺表示，非家庭關係或無同居事實的親密伴侶暴力行為和一般家暴案件處理程序相同，社工將與受害人聯繫，了解事發經過、雙方相處模式及安全計畫等，必要時由警方介入協助，向法院聲請保護令，同性伴侶也適用。
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