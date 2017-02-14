〈台北都會〉《國外也有案例》一顆草莓層層包裝 要價700元

2017-02-14

〔記者張安蕎／新北報導〕你買的是產品，還是包裝？國內外都出現不少過度包裝案例，香港的超市將一顆草莓裝在網狀套裡，盒內鋪上細碎紙條，竟要價七百元台幣，過度包裝引發外界撻伐，甚至被諷為「宛如地球上最後一顆草莓」。

一位英國媽媽在網路上分享，於亞馬遜網站購買一本書，竟寄來一個大紙箱，包裝的牛皮紙長達十公尺，可以從三樓垂掛到馬路上，實在太浪費。

市面上常見的水果禮盒，也有消費者曾投訴，禮盒拎起來分量很足、包裝高檔，打開竟發現裡面墊了一層厚紙板，重量幾乎跟水果相當，且每顆水果都包上一層蠟紙、放在網狀套裡，收拾起來很麻煩。

有的禮盒製作精美，甚至還有木質雕刻，盒內襯有綢緞，更有用來填充空隙的泡棉，令人捨不得丟棄，以為可留下來裝東西，但實際上卻是放著占空間。

商家表示，商品包裝越華麗越是暢銷，消費者也承認，精緻的包裝能夠引起購買慾望，因為送禮送的是「人情」和「面子」；但這些難以回收再利用的華麗垃圾，不僅浪費資源，更對環境造成負擔。