〈台北都會〉化妝品包裝「虛胖」8倍 開罰3萬起

2017-02-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市環保局情人節前夕稽查賣場及美妝店禮盒，其中三件化妝品過度包裝，最誇張的是國際知名品牌GUGGI推出的「BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」，實際體積僅五百一十一立方公分，包裝成四千一百立方公分的禮盒，虛胖八倍，將移送製造商或輸入商所在地主管機關查辦，開罰三萬元起跳。

抽查共3件化妝品過度包裝

本次抽查兩百廿七件商品，包括一○五件化妝品、四十一件糕餅、八十一件加工食品，其中三件化妝品禮盒過度包裝，違規產品分別是「台灣萊雅股份有限公司」進口的「媚比琳芭比大眼訂製雙刷頭睫毛膏超值組」、「英屬維京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司」進口的「GUGGI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」及「HE WOOD男香旅行組」。

違規情節最嚴重的是「GUGGI BAMBOO女性淡香精豪華禮盒」，實際內容物包含女用身體乳、女性淡香精隨身噴霧及女性淡香精，三項產品體積加總僅五百一十一立方公分，卻包裝成四千一百立方公分的大禮盒，虛胖八倍。

英屬維京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司行銷部公關專員李宜珮表示，該公司為通路商，提供產品寄賣，商品皆為廠商製作，進口後未再自行加工包裝，未來會遵行法令，嚴格把關進口產品。記者致電台灣萊雅股份有限公司，截稿前未取得回應。

包裝體積 應為2.7倍以下

環保局循環資源科科長孫忠偉表示，環保署九十四年依據資源回收再利用法公告產品過度包裝規定，針對糕餅、化妝品、酒、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟五種類別，限制包裝層數與體積，例如化妝品禮盒包裝體積應為二．七倍以下，層數不超過兩層。

104年曾查獲 虛胖9倍多

環保局一○四年查獲荷蘭商伊麗莎白雅頓製造的「第五大道香氛二件組—隨身版」違規情節嚴重，香水、乳液產品體積僅三百廿立方公分，卻包裝成三千零六十七立方公分的大禮盒，虛胖九倍多，過於「膨風」。