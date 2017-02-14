〈北部〉下水道施工爆水管 五結監理站對面馬路塌大洞

2017-02-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉中正路一段宜蘭監理站對面北上車道，昨晚污水下水道推管時，造成自來水管爆裂，路面塌陷深度約一點五公尺，面積廿五平方公尺，像是隕石砸落相當驚人，幸當時無人員車輛經過，未造成傷亡。縣政府工務處已進行搶修，要求工程單位今天早上八點前復原。

「天啊！是有隕石降落嗎？」民眾看到塌陷場景不禁驚呼，場面嚇人；縣府工旅處長陳春錦表示，五結監理站對面台九線北上路段，晏京帝寶大樓旁道路正在進行羅東污水下水道系統工程，約在晚上六點，推管時不小心造成自來水管破裂，自來水不斷外洩掏空路基，產生塌陷。

陳春錦指出，工程單位馬上關閉自來水，所以沒有影響供水，也放置交通錐管制維修，並通報路權管轄單位四區工程處頭城工務段，塌陷狀況已經控制沒有擴大風險，工務處要求工程單位今天早上八點前復原。

坑洞造成北上車道不通，因此將兩條往南車道排調撥一道給北上車輛使用，縣府表示，會追究廠商責任。