〈北部〉下水道施工爆水管 五結監理站對面馬路塌大洞
2017-02-14
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉中正路一段宜蘭監理站對面北上車道，昨晚污水下水道推管時，造成自來水管爆裂，路面塌陷深度約一點五公尺，面積廿五平方公尺，像是隕石砸落相當驚人，幸當時無人員車輛經過，未造成傷亡。縣政府工務處已進行搶修，要求工程單位今天早上八點前復原。
「天啊！是有隕石降落嗎？」民眾看到塌陷場景不禁驚呼，場面嚇人；縣府工旅處長陳春錦表示，五結監理站對面台九線北上路段，晏京帝寶大樓旁道路正在進行羅東污水下水道系統工程，約在晚上六點，推管時不小心造成自來水管破裂，自來水不斷外洩掏空路基，產生塌陷。
陳春錦指出，工程單位馬上關閉自來水，所以沒有影響供水，也放置交通錐管制維修，並通報路權管轄單位四區工程處頭城工務段，塌陷狀況已經控制沒有擴大風險，工務處要求工程單位今天早上八點前復原。
坑洞造成北上車道不通，因此將兩條往南車道排調撥一道給北上車輛使用，縣府表示，會追究廠商責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議
台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居…
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- WiMAX全球一動勝訴 要求政府返還頻譜
- 上班一族徵文─360行工作照
- 「只剩臉皮連著脖子」 家屬認屍搥牆痛哭
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 武陵賞櫻團超夯 一票難求
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 戲曲學院開台 聞雞起舞更上層樓
- 不老志工春風化雨 要走唱51個監所
- 證券行情表、證券表格
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- Q1毛利率上看40% 南亞科Q2會更好
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
- 反制挑釁 南韓擬亮玄武飛彈
- 遊覽車翻覆32死 蝶戀花旅社今早9時後對外說明
- 《中英對照讀新聞》First-born children ’more intelligent’ due to extra mental stimulation from parents－第一胎生的小孩「更聰明」，因為來自父母的額外心理刺激
- 北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元
- 豐興鋼筋每噸再跌200元
- 羅錦龍趕進度 可以投指叉球了
- 亞企吹投資美 被虧有川普影子
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危
- 《葛萊美獎》愛黛兒2度完封奪5金 致敬喬治麥可重唱
- 遊覽車翻覆滑行車頂磨爛 消防：乘客被摔出死亡
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 張庭瑚操肌準備脫 女友未驗貨
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 管碧玲：儘管中國干擾 台採穩健外交
- 網友爆蝶戀花曾丟包旅客 只給50元坐小黃
- 清晨掃街 清潔隊員突倒下不治
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 國五嚴重車禍 林全：盡力協助努力善後
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉下水道施工爆水管 五結監理站對面馬路塌大洞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分