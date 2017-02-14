〈北部〉遭灌硫酸毒殺 老松救不活
2017-02-14
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮一棵樹齡約一百五十歲的列管老松樹（編號二八八），去年九月遭人蓄意在樹幹灌入硫酸液體毒害，歷經半年搶救後，因松樹群根已無生機，上週確認松樹全株黃化枯死，樹木保護委員會昨日宣告搶救無效，近日將解除列管，同意地主砍除。
花蓮市美崙地區民德一街與民權四街路口的老琉球松樹，縣府於九十年公告為珍貴老樹，高聳挺拔的枝幹，連同茂密松針葉，在一群現代房舍中，顯得格外耀眼，更是老花蓮人口中的「樹爺爺」。
去年九月廿四日遭人蓄意倒入硫酸液體，原本一欉欉的翠綠針葉，一夕之間變黃、紅褐色，縣府接獲通報後，展開搶救工程，派員載運水車以大量清水稀釋樹身及土壤藥劑，十月底邀請樹木保護專家追蹤老樹復原狀況。
包紮灌水 搶救半年無效
經農委會林業試驗所博士傅春旭診治後，發現老松已出現環狀剝皮現象，縣府先用水苔包覆傷口後用黑網纏繞，再輔以水灌濕讓樹幹保水自癒，十一月底第三次前往巡視，樹幹保水功能明顯不佳，只好重新包紮。
確認黃化枯死 解除列管
今年一月九日農業處進行第四次勘查，樹木枝葉九成黃化，樹木保護委員會研判「岌岌可危」，恐無力挽回老樹，直至二月八日再次會勘時，松樹已全株黃化枯死，樹委會沉痛決議依法解除列管。
縣府農業處長羅文龍說，花蓮縣內列管松樹截至去年底僅存約四百棵，針對老松樹遭人蓄意戕害致死，農業處已於案發後，委請縣警察局協助緝凶、查明破壞原因，並依樹木保護自治條例等相關規定開罰，嚴厲譴責不法人士危害老樹的行為。
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