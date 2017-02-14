〈北部〉30國佳麗 體驗宜市情人隧道

2017-02-14

設置愛情網 讓有情人掛心願卡

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今天是情人節！宜蘭宜公所將春節期間以燈籠設置的「吉祥隧道」，轉換為「情人隧道」，在隧道周邊布置裝置藝術，也設置愛情網，讓有情人掛上心願小卡祈福；公所昨邀請來自三十國參加選美的佳麗，為情人隧道宣傳行銷宜蘭。

「吉祥隧道」連接市公所與幸福轉運站，總長三百公尺，約兩千個燈籠組成，在春節期間設置；公所原本打算元宵節過後就拆除，但隧道頗受好評，又適逢情人節到來，決定延後至二月底拆除。隧道從傍晚五點亮燈至深夜十二時，周邊設置有Love字樣的裝置藝術，也設置愛情網讓情人寫下心願小卡，掛在愛情網祈福。

適逢中華國際選美發展交流協會舉辦的二○一七「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請三十國參賽佳麗來台共襄盛舉，九日起在台灣展開為期兩周參訪與公益活動行程，將在廿四日總決賽遴選出最具代表的「璀璨皇后」。

在情人節前夕，各國佳麗蒞臨宜蘭市，並在市公所布置的情人隧道與愛情裝置藝術前合影，共同行銷宜蘭，在宜蘭留下最美麗的身影。宜蘭市長江聰淵也偕同夫人邱玉姍，與佳麗們穿越隧道體驗「情人隧道」的魅力。

江聰淵說，歡迎有情人同遊終成眷屬，再加上各國佳麗參與，活動顯得各熱鬧，市公所也準備五百株「報歲蘭」，今天下午五點起，只要民眾走入情人隧道並寫下小卡，就可領取送完為止。