〈北部〉爭取原博館 花縣改推東方夏威夷樂園舊址

2017-02-14

面積達廿二公頃

〔記者游太郎／花蓮報導〕行政院原住民會委員會評選多時國立原住民族博物館場址，花蓮縣原提報的地點僅有二點六公頃，被選址小組嫌太小，花蓮縣政府評估後，決定提供面積達廿二公頃的東方夏威夷樂園舊址，全力爭取原住民族博物館落腳花蓮。

醞釀多時的國立原住民族博物館設館計畫，共有花蓮縣、新北市、桃園縣、新竹市、苗栗縣、高雄市、屏東縣及宜蘭縣八個縣市積極爭取，原民會組成的選址小組去年下半年至各縣市會勘後，評估花蓮縣先前提報的花蓮市北興路原住民文化館對面的基地，因僅二點六公頃幅員不足，建議另尋覓面積更大的基地，花蓮縣審慎評估及多方評估後，選定以秀林鄉水源村東方夏威夷樂園舊址及附近共計廿二公頃土地，全力爭取設置原博館。

交通便利 與部落連結

縣府原民處長陳建村指出，東方夏威夷樂園原是著名的水上樂園，早年即以原住民特色為主，位於娑婆礑山山腳下、娑婆礑溪畔，山水景緻優美，鄰近花蓮市區、火車站及機場，且一百零八年蘇花改通車後，遊客可直接由中央路轉中山路、或由建國路銜接，交通動線流暢。

基地旁即為秀林鄉太魯閣族人聚居的水源部落，東北方臨近撒奇萊雅族的撒固兒部落，周邊的吉安鄉則有十九個阿美族部落，可與原鄉部落充分連結，有利於打造一座「活的博物館」。

大學可培養相關人才

他說，位於花蓮縣的國立東華大學，擁有全國唯一的原住民族學院，加上慈濟大學、慈濟科技大學、臺灣觀光學院及大漢技術學院等學校，將可培養優秀學子投身原住民族博物館的相關研究，也可帶動周邊文化觀光產業。

陳建村表示，花蓮縣是全國原住民人口最多的縣份，且擁有最佳的區位優勢，得天獨厚的多元文化氛圍，及豐厚的天然環境及人文特色，這些都是都會區的新北市或桃園市所不能及，將建議選址委員在今天會勘時，能基於國家資源公平分配的原則，尊重原住民族主體性，將原住民族博物館設在花蓮縣。