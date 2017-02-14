〈北部〉頭份推動WIfi 市長：還需評估

2017-02-14

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市為苗栗縣內人口最多鄉鎮，頭份市代會主席溫俊勇昨天指出，將要求市公所積極規劃在頭份市各校等區域設置WIfi免費無線網路，供鄉親、遊客使用，盼今年前推動完成。不過頭份市長徐定禎指出，WIfi建置與否，仍須多方面考量，強調一切還需評估。

市代會贊成 盼今年完成

溫俊勇說，台北、新北市及新竹市等部分地區，早已開放免費無線上網服務，考量市民便利，去年開始構想，與相關單位商討，代表會十四名市代都贊成，估算建置費約兩百萬元，預計在頭份各學校及殯儀館等處設置，希望今年能推動成功。

頭份市公所表示，如要在各校建置WIfi，後續還需與學校進一步研議，擔憂如提供免費無線上網，恐影響學生學習，加上經費等狀況也還需評估。

有國小校長認為，WIfi建置是趨勢，就算沒有提供，許多學生也會偷偷想辦法上網；但也有國小校長指出，供民眾隨時可上網雖是一大便利，但不能不顧慮後續帶來的負面效應。