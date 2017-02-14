〈北部〉謝依旻「棋」開勝日 獲頒台灣之光

2017-02-14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣旅日女棋聖謝依旻，六日在日本第二十屆「女流棋聖」決賽中再度蟬聯冠軍，又進一步取得「名譽女流本因坊」、「名譽女流名人」和「名譽女流棋聖」三項名譽頭銜資格，成為日本圍棋史上第一位得到這項殊榮的女棋士。苗栗縣長徐耀昌昨天到謝依旻苗栗家中道賀，並頒發「台灣之光」獎牌，肯定她的傑出表現，謝依旻十九日將返國探親，昨由父親謝瑞彬代表接受。

徐耀昌指出，謝依旻一再改寫日本女子職業圍棋歷史，得過日本女流所有棋戰的勝利頭銜，曾經同時五冠在手，而且因為在三大傳統女流棋戰連贏五年，因而獲得名譽女流棋聖，名譽女流名人，名譽女流本因坊榮譽，期許她能堅持下去，在國際舞台上持續發光發熱，為台灣爭光。

謝依旻是苗栗市客家籍，五歲開始練圍棋，七歲開始嶄露頭角，當年代表台灣前往韓國參加四都市對抗少年少女圍棋團體賽，獲得三戰全勝佳績。

謝瑞彬為了讓她精益求精，經常陪伴著依旻南征北討棋，十二歲遠赴日本學棋，迄今十五年，她隻身在競爭激烈的日本棋壇中努力不懈，造就今日的不凡成就。

謝瑞彬說，依旻曾獲得「興善盃」（衛冕中）、「中央會津盃」（衛冕中）、「女流棋聖」（衛冕中）、「女流名人」（衛冕中）及「女流本因坊」及「女流最強」（已停辦）六個頭銜，目前保持四個頭銜，她得知家鄉有這麼人鼓勵她，相當高興。