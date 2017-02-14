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〈北部〉慢步客庄 苗12鄉鎮市同慶天穿日

2017-02-14

〔記者張勳騰、彭健禮、蔡政珉、許展溢／苗栗報導〕農曆正月廿日是「天穿日」，客家人有句俗諺「有做嘸做，聊到天穿過」，行政院客委會訂為「全國客家日」，苗栗縣政府結合十二個鄉鎮市公所，將以「共享客家．同慶天穿」為主題，舉辦天穿日活動，十四日到十八日規劃慢步客庄、後生音樂會、客家週等系列活動，賦予客家天穿日新風貌。

文化觀光局指出，「慢步客庄」將安排導覽人員帶領二梯次學員步行苗栗市街區、安排客語互動、參觀友善店家等；十四日到廿二日在苗栗火車站，設有「客家週」環保裝置藝術展覽，以「再現天穿」為題，宣導簡樸及再生資源議題；十七日傍晚六點在苗栗火車站前廣場，舉辦「後生音樂會」，邀請學生團體表演，體驗客家和年輕人的音樂活力。

以「共享客家．同慶天穿」為主題的天穿日系列活動，十六日起分別在頭份市、竹南鎮、造橋鄉、三灣鄉、南庄鄉、通霄鎮、西湖鄉、泰安鄉、大湖鄉、獅潭鄉、苑裡鎮、三義鄉等十二鄉鎮市舉行，歡迎大家共襄盛舉。

今年有苗市、頭屋、銅鑼、公館及後龍、卓蘭等六個鄉鎮市未辦天穿日活動。

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  • 農曆正月20日是「天穿日」，也是「全國客家日」，不少鄉鎮市舉辦天穿日活動，都會安排祭天祈福儀式。（記者張勳騰攝）

    農曆正月20日是「天穿日」，也是「全國客家日」，不少鄉鎮市舉辦天穿日活動，都會安排祭天祈福儀式。（記者張勳騰攝）

  • 張勳騰

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