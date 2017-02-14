〈北部〉桃源創作獎 獎金翻倍到30萬

2017-02-14

〔記者陳昀／桃園報導〕許多當代藝術者爭相競逐的「桃源創作獎」邁入第15屆，即日起至3月17日開放線上報名與初選徵件，今年首獎獎金翻倍到30萬元，將不分類別選出首獎兩名，另選出3名優選及若干名入選，分別可獲得6萬元、1萬元獎金。

市府文化局指出，「桃源創作獎」不設定題目，也不分類別、媒材，開放參賽者發揮創意，但必須是104年1月1日以後創作的作品，另須附上2件5年內的作品作為參考，初審結果預計4月上旬公布在文化局網站。

文化局說，參賽者須上「桃源創作獎」網站報名與上傳作品圖片後，再列印報名表，並填寫切結書及授權書，親筆簽名後掛號郵寄至文化局視覺藝術科，首獎、優選及入選作品，預計5月24日至6月18日在桃園展演中心一樓展出。