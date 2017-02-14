| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉中山國小新設3D彩繪牆 超逼真

2017-02-14

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天是開學第一天，桃園區中山國小準備驚喜給重返校園的學童們！校長鄭友泰說，由於操場旁的遊憩器材老舊，學校更新時決定，將一旁的老舊磚牆一併改造為3D彩繪牆，放學後校園會開放到晚上七點，歡迎民眾拍照打卡。

3D彩繪牆的圖畫十分豐富，茂密的森林中穿梭著可愛動物，潺潺流水結合輕舟、水車及碼頭，延伸至地面還有栩栩如生的魚池、幾近逼真的懸崖及吊橋，盡頭處還有野鳥及膠筏，畫面不但充滿童趣，也與操場旁的榕樹休息區相互結合。

「比原本漂亮多了！」六年級學生陳宥維、鄭竣澤、陳煒勳、劉軒丞等人下課時間開心在3D彩繪牆前擺姿勢拍照，他們說，原本這裡是空空的老舊磚牆，沒想到完工後會變得這麼漂亮。

鄭友泰表示，全校含幼兒園共有兩千八百名學生，以往只有一座遊憩設施，使用率、折舊程度很高，這次趁著新設綜合鋼構遊具、體適能設施、鋪設橡膠安全地墊，也美化一旁的老舊磚牆，因為效果很好，決定將3D彩繪畫延伸至操場邊，學童返校上課看到都很興奮。

廣告
  • 桃園區中山國小新設3D彩繪牆，學生模擬划船和在岸邊拉繩的模樣。（記者陳昀攝）

    桃園區中山國小新設3D彩繪牆，學生模擬划船和在岸邊拉繩的模樣。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議

台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈北部〉中山國小新設3D彩繪牆 超逼真


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.