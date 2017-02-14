〈北部〉中山國小新設3D彩繪牆 超逼真

2017-02-14

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天是開學第一天，桃園區中山國小準備驚喜給重返校園的學童們！校長鄭友泰說，由於操場旁的遊憩器材老舊，學校更新時決定，將一旁的老舊磚牆一併改造為3D彩繪牆，放學後校園會開放到晚上七點，歡迎民眾拍照打卡。

3D彩繪牆的圖畫十分豐富，茂密的森林中穿梭著可愛動物，潺潺流水結合輕舟、水車及碼頭，延伸至地面還有栩栩如生的魚池、幾近逼真的懸崖及吊橋，盡頭處還有野鳥及膠筏，畫面不但充滿童趣，也與操場旁的榕樹休息區相互結合。

「比原本漂亮多了！」六年級學生陳宥維、鄭竣澤、陳煒勳、劉軒丞等人下課時間開心在3D彩繪牆前擺姿勢拍照，他們說，原本這裡是空空的老舊磚牆，沒想到完工後會變得這麼漂亮。

鄭友泰表示，全校含幼兒園共有兩千八百名學生，以往只有一座遊憩設施，使用率、折舊程度很高，這次趁著新設綜合鋼構遊具、體適能設施、鋪設橡膠安全地墊，也美化一旁的老舊磚牆，因為效果很好，決定將3D彩繪畫延伸至操場邊，學童返校上課看到都很興奮。