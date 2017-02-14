〈北部〉130棟舊校舍 市府斥資20億改善

2017-02-14

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天是開學日，市府教育局宣布「老校優化」計畫啟動，一○三年普查市立學校的所有校舍，對八十八年以前興建的一○八一棟老舊校舍進行耐震評估，發現有近三成三需要補強或重建，經兩年陸續改善後，目前還有一一八棟需要補強，另外十二棟必須拆除，市府今年將投入廿億元經費，預計三年內改善。

其中11棟將拆除重建

教育局指出，一○八一棟老舊校舍中，有三五四棟校舍結構不符合耐震評估，比例約三成三，前兩年陸續改善後，目前還有一一八棟需要補強，另外十二棟必須拆除的校舍，除了內壢國小因學生減少、校舍比例足夠，沒有重建需求外，其他如新明國小、龍潭國小、八德國小、龍潭國中、楊梅國中、觀音高中、青埔國小及建國國中等校的十一棟校舍都會重建。

教育局說，改建中的包含桃園區成功國小、龍山國小、建國國中，八德區茄苳國小、八德國小，龍潭區高原國小、龍潭國小，中壢區新明國小與楊梅區瑞梅國小，拆除後將新建九棟教學大樓。

除了校舍之外，教育局今年也投入五億三千萬元推動廁所、球場、跑道、無障礙設施等改善工程，預計補助一五三校，另編列十五億元，預計在廿五所沒有大型室內運動場館的學校，興建活動中心或風雨教室，提供學校大型活動空間、充實運動相關設施設備，也能提供社區里鄰活動。