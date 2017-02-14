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〈北部〉降雨量少 復興區偏校恐缺水

2017-02-14

〔記者李容萍／復興報導〕寒假剛結束，各級學校開學，受到近兩個月降雨量偏低的影響，不僅石門水庫水情吃緊，位於復興區的學校最擔心缺水危機，長興國小使用簡易自來水設備，由於上游大漢溪支流溪水乾涸，學校所用的水源越來越少，已經轉換好幾處來取水外，包括後山同樣使用簡易自來水的巴崚、高義國小也有一樣問題。

長興國小校長石維堅表示，每天使用的用水量大約五噸，主要是烹煮、廁所等用水量較大，面對溪水乾涸，上游水源的量越來越小，快要無法引入學校水塔，如果沒有及時雨報到，預計在十天內，學校一定會缺水，屆時可能請附近部落住戶協助給水，或者用載水方式來補給。

復興區的澤仁里、三民里也因詩朗溪水的水源枯竭，自來水公司第二區管理處配合實施夜間減壓，已在里內設置臨時供水站，以供民眾取水，因應缺水危機。

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