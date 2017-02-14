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〈北部〉石門水庫再探底 蓄水率降到6成1

2017-02-14

是否限水 經濟部21日開會決定

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫水情吃緊，目前蓄水量較歷年同期平均減少近三千五百萬噸，水利署北區水資源局預估若再不下雨，最多只能撐到五月，經濟部廿一日將開會討論是否實施第一階段限水；不過，限水措施還未上路，遊艇業者、漁民已叫苦連天，抱怨生意難做，遊客量和漁獲量也一樣遞減。

包括新北市板新地區及桃園地區的水情燈號，二月三日起由代表「水情正常」的藍燈調為「水情稍緊」的綠燈，水情燈號黃色、橙色、紅色分別代表「一階限水」、「二階限水」、「三階限水」；截至昨晚七點，水庫大壩水位二三四．四八公尺（二月底營運規線的嚴重下限水位為二二三公尺，水庫呆水位為一九五公尺），蓄水量一億二二九五萬噸，蓄水率僅六十一．○七％。

北區水資源局副局長邱忠川表示，北部每年二月到五月是農業一期稻作耕作的時間，石門水庫供應民生用水每日約一百廿四萬噸，因應枯水期，農業灌溉用水從三日起以七五折供應，水位從原本一天下降十五公分，至目前一天下降卅公分。

至於何時實施第一階段限水？邱忠川說，經濟部廿一日召開水情會議討論，一階限水是採取夜間減供（晚間十一點至次日五點減壓供水），對民生影響不大，石門水庫若持續三個月沒有有效降雨，二階限水緊接而來，限水對象是用水大戶、洗車業，一旦實施三階限水，將採分區輪流供水，水情再惡化，則依優先順序定量定時供水，屆時所有用戶都會受影響。

水庫水位直直落，本身也是漁民的遊艇業者徐盛達無奈表示，水庫現有七十二位漁民、四十八艘遊艇，靠天吃飯，少了美麗的湖光山色，遊客紛紛轉移陣地，魚群也因水位下降改變棲息地，似乎都躲起來，同業都抱怨雨量再不來、水位再下降，可能要收攤了。

枯水期景點 阿姆坪土地公廟露出

水情吃緊，枯水期景點之一的阿姆坪「土地公廟」，地處蓄水範圍內，當年因配合興建水庫，土地公遷移至大溪復源宮，自從水庫蓄水後，土地公廟就淹沒，每當水位降至約二四○公尺以下，土地公廟就慢慢露出，地方預估等過一陣子四周長出綠草，遊客可能又會跟前年初桃園大鬧乾旱時，爭相來「夢幻草原」朝聖。

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  • 當年因興建水庫而被淹沒的阿姆坪「土地公廟」，已經整個露出水面。 （記者李容萍攝）

    當年因興建水庫而被淹沒的阿姆坪「土地公廟」，已經整個露出水面。 （記者李容萍攝）

  • 石門水庫水位直直落。 （記者李容萍攝）

    石門水庫水位直直落。 （記者李容萍攝）

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