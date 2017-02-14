| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉朱壽騫學小檔案

2017-02-14

年齡：68歲（民國38年次）

學歷：國立臺灣體育運動大學碩士

經歷：興中國中教師兼總務主任、宜蘭縣體育會總幹事、理事長、臺灣省體育會常務理事、臺灣省划船協會會長、中華民國划船協會執行副理事長、行政院體育委員會副主委、74年區中運體育會總幹事、81年區運體育會理事長、102年全大運、全中運總顧問。

現任：行政院顧問、中華民國體操協會理事長、中華奧林匹克委員會執行委員、中華民國體育運動總會總顧問、台北市市政顧問兼世界大學運動會籌備委員、宜蘭縣體育運動發展基金會董事長、 民進黨中央黨部政策智庫。

（記者簡惠茹整理）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議

台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈北部〉朱壽騫學小檔案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.