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〈北部〉副縣長人選 一波三折

2017-02-14

記者游明金／特稿

宜蘭縣副縣長人選出現逆轉，綠營捲起多日的茶壺風暴，總算暫時平息；只是整個過程，民進黨與縣府切割對立，造成不小傷害，也突顯對話與溝通困難，欠缺機制平台的建立，雙方存在著誤會，要重拾信任是彼此需要努力的課題。

宜縣副縣長人事案，一波多折；吳澤成以無黨籍代理縣長後，副縣長寶座自成民進黨爭取的「大位」；吳澤成專心政務與縣務推動，但就民進黨立場，黨務、選務工作也應同時展開布局，結合行政團隊力量，分進合擊才能直取下屆縣長與立委，要求必須由具民意基礎，能溝通對話的黨籍民意代表接任，立場自是合理。

吳澤成推出吳清鏞後，引起譁然，反彈聲音強烈；吳清鏞出線在於吳澤成的賞識，認為吳清鏞積極幹練，有承辦全中運經驗，能將全國運動會辦好。然而，吳清鏞評價卻是兩極，專擅攬功、逢迎卸責等也是另一種聲音，再加上國民黨背景，民進黨當然無法接受，全力反撲。

吳清鏞與民進黨毫無淵源，無法冀望與黨部、黨團合作；「民進黨淪為在野黨」、「下屆不用選了」，聲浪一直在綠營發酵；黨部更嗆聲切割，若進用吳清鏞，以後縣府之事與民進黨無關，議長也要求懸崖勒馬，吳澤成更接到黨政高層關切電話，利箭一道道射來，力量之強穿透人心。

前夜，吳澤成與吳清鏞、朱壽騫等人密談；在排山倒海壓力下，決定改為朱壽騫出任副縣長，為防變數，昨天一早就發布人事案；朱與綠營關係密切，又是民進黨籍，雖無民意基礎，但經溝通，反彈聲浪暫歇。

其實，吳澤成是民進黨政府指派代理，自然就代表民進黨執政，他也有自我要求與使命感，要替民進黨延續政權，所謂淪為在野黨的質疑與擔憂，完全多慮也偏離事實。只是縱觀事件發展，民進黨全無參與機會，都是被動得知，人事案如此，那以後的重大決策呢？民進黨是否仍會狀況外，縣府新人新政，與議會、黨部等磨合也得更加努力，才能建立信任與共識。

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