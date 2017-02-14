〈北部〉藍營質疑 辦完全運會換人？

2017-02-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕前體委會副主委朱壽騫將接任宜縣副縣長，民進黨宜蘭縣黨部和議長陳文昌都表示肯定。國民黨議會黨團則質疑，以籌辦全運會為主，難道辦完就要換副縣長？代理縣長吳澤成說，人事問題和施政情形是隨時檢討的。

民進黨部主委︰朱行政經驗豐富

民進黨縣黨部主委林進財說，宜蘭縣政務繁多，朱壽騫可以成為有力推手，未來在縣政推動，也會堅持宜蘭價值與宜蘭精神，為宜蘭永續發展盡心盡力，朱壽騫雖不是民意代表，但行政經驗豐富，曾是游錫堃行政院長時期內閣重要人士、又當過體委會副主委，他對朱壽騫充滿信心。

議長陳文昌則說，朱壽騫跟他亦師亦友，溝通協調能力受到肯定，民進黨選舉也會投入協助，對朱祝福與加油，也期待宜蘭縣政府新團隊，能用「心」領導、用愛對待同仁，對內取得共識，對外與社會對話。

吳澤成︰人事和施政隨時檢討

國民黨議會黨團書記長黃定和指出，如果以辦好全運會標準來選擇副縣長，那辦完後，是不是朱壽騫就要辭職了？縣政不只有全運會，還牽涉很多方面，不能單以全運會考量副縣長，否則農業、勞工、觀光等政策如何推動？吳澤成回應，人事問題和施政情形是隨時檢討的，相信朱壽騫能協助縣政團隊處理好其他重大議題。