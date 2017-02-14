| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉藍營質疑 辦完全運會換人？

2017-02-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕前體委會副主委朱壽騫將接任宜縣副縣長，民進黨宜蘭縣黨部和議長陳文昌都表示肯定。國民黨議會黨團則質疑，以籌辦全運會為主，難道辦完就要換副縣長？代理縣長吳澤成說，人事問題和施政情形是隨時檢討的。

民進黨部主委︰朱行政經驗豐富

民進黨縣黨部主委林進財說，宜蘭縣政務繁多，朱壽騫可以成為有力推手，未來在縣政推動，也會堅持宜蘭價值與宜蘭精神，為宜蘭永續發展盡心盡力，朱壽騫雖不是民意代表，但行政經驗豐富，曾是游錫堃行政院長時期內閣重要人士、又當過體委會副主委，他對朱壽騫充滿信心。

議長陳文昌則說，朱壽騫跟他亦師亦友，溝通協調能力受到肯定，民進黨選舉也會投入協助，對朱祝福與加油，也期待宜蘭縣政府新團隊，能用「心」領導、用愛對待同仁，對內取得共識，對外與社會對話。

吳澤成︰人事和施政隨時檢討

國民黨議會黨團書記長黃定和指出，如果以辦好全運會標準來選擇副縣長，那辦完後，是不是朱壽騫就要辭職了？縣政不只有全運會，還牽涉很多方面，不能單以全運會考量副縣長，否則農業、勞工、觀光等政策如何推動？吳澤成回應，人事問題和施政情形是隨時檢討的，相信朱壽騫能協助縣政團隊處理好其他重大議題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議

台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈北部〉藍營質疑 辦完全運會換人？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.