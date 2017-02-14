〈北部〉宜縣副縣長人選逆轉 朱壽騫接任

2017-02-14

民進黨反彈 吳清鏞出局

〔記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣副縣長人選大逆轉，代理縣長吳澤成宣布，由前行政院體育委員會副主任委員朱壽騫接任，借重朱體育事務專長辦理全運會，將在十六日舉行佈達暨宣誓典禮；之前吵得甚囂塵上的縣府前教育處長吳清鏞，確定出局。

宜蘭縣副縣長之位攸關政務，也連動民進黨選情，原傳出由吳清鏞接任，吳因有國民黨背景，引起喧然大波；民進黨縣黨部和縣議會民進黨團都發出聲明，要求落實責任政治與政黨政治，否則要與縣府切割。經多日討論與思考，吳澤成決定改由朱壽騫接任副縣長，協助辦理全運會。

借重朱體育專長辦全運會

吳澤成說，朱壽騫多年來投入體育事務，主辦過區中運、國際名校划船邀請賽等大型體育賽事，也擔任多項體育組織職位，曾任體委會副主委，也擔任一○二年宜蘭縣辦理全中運的總顧問，閱歷豐富，商請朱擔任副縣長，辦好十月的全國運動會，他也有能力協助縣政團隊處理好其他重大議題。

從吳清鏞到朱壽騫的轉折，吳澤成說，吳清鏞確實是人選之一，是非常優秀的人才，有很好的教育背景與辦理運動會經驗，但風波不斷，吳清鏞最後對他說「願意協辦全運會，但不一定要擔任副縣長」。媒體詢問是否跟民進黨反彈有關？吳澤成說，那不是唯一考量，而是考慮功能與專業。

吳澤成強調，剩下任期不到兩年，縣政團隊不容懈怠，副縣長人選以能夠順利推動縣政為前提，用人唯才，以工作業務考量為主，以人民福祉為第一優先。

朱壽騫為民進黨籍，現任行政院顧問、中華民國體操協會理事長，他說，對協助縣府與民進黨之間的溝通有信心，上任後會配合黨部運作，主要任務還是在處理縣政、辦好全運會，這是最重要的工作，全運會是大事，但現在卻像寒流一樣炒熱不起來，要激起全民對賽會熱忱，為宜蘭帶來改變。