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〈北部〉頭份改善亂停 明起劃設機車格

2017-02-14

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市街道時常可見汽、機車亂停情況，頭份市公所為改善長期亂象，十五日起將在中正路、日新街及上下公園進行劃設機車停車格工程，預計施作一個月、劃設三百九十格。頭份市長徐定禎說，目的是希望整頓頭份市容，同時清除路霸。

改善市容 並清除路霸

公所表示，施工日期十五日至三月十五日為期一個月，將分三階段施工，第一階段先在中正路（民族路至和平路）、第二階段為中正路（和平路至日新街），第三階段為上公園。

徐定禎說，中正路路幅小，只有十三米寬，又是商店密集處，但長期卻被路霸占用，汽、機車也常違規亂停，影響用路人安全。

上、下公園周邊 全劃紅線

為解決長期占用道路、併排停車等亂象，徐定禎說，決定先在此三路段劃設機車停車格，供民眾免費可以有秩序停放。

徐定禎表示，除此也將劃設禁止停車黃線，方便店家卸貨、民眾採購臨停，尤其上、下公園周邊違停嚴重，將全面劃設紅線禁止停車。

徐定禎呼籲，施工期間民眾可將車輛停放在橫向和平、信義及仁愛等路段。

另外，鄉親關心路邊收費停車政策何時開始？徐定禎說，因已流標四次，接下來會檢討相關事項，並持續辦理對外招標。

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  • 頭份公所表示，上、下公園周邊違停嚴重，將全面劃設紅線。（記者許展溢攝）

    頭份公所表示，上、下公園周邊違停嚴重，將全面劃設紅線。（記者許展溢攝）

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