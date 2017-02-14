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〈北部〉新竹縣市營養午餐 試辦四章一Q上路

2017-02-14

農委會允諾 試辦費中央買單

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕農委會九月將全面推動營養午餐「四章一Q」政策，試辦的新竹縣、市昨配合國中、小開學上路，農委會承諾試辦期間經費由中央支應；新竹縣國中、小學生免費營養午餐也自昨起取消，除弱勢學生外都改由家長自費。

竹縣午餐改家長自費 弱勢生除外

新竹市府表示，四章一Q是指學校營養午餐採用具CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等四標章與QR Code追溯系統的國產生鮮食材。

四章一Q 指四標章與QR Code

新竹市有四十四所學校、四萬六千萬名學生，市府表示，在未試辦「四章一Q」前，已與團膳業者簽訂，明確要求蔬菜品質必須具備CAS、吉園圃、產銷履歷農產品標章，且至少提供農藥殘留檢驗合格證明，三家業者都已取得QR code。

市府表示，每年補助近三億元營養午餐費用，目前有十六名營養師，透過專業監督管理、建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓午餐資訊透明。

農委會主委今將到新竹市視察

對於可能產生供貨不穩定及價差等問題，已與學校營養師、團膳供應廠商召開協調會，農委會允諾協助試辦期間完備食材，並輔導農民就地取得生產履歷追溯（QR code）或標章認證的費用。市長林智堅今天將與農委會新任主委林聰賢視察學校推動四章一Q 的情形。

新竹縣方面，公立國中、小含分校共有一百一十九所，實施十幾年的免費營養午餐昨起 取消，除弱勢學生外，都改由家長自費，不再由縣府全額補助。

竹縣先試辦QR Code 四標章暫緩

縣府指出，農委會要求先就農民比較容易替農產品取得QR Code的部分先試辦，如此就不用擔憂營養午餐費要漲價；CAS等四章則先暫緩，由於因偏遠小校較多，多半由小型供應商或果菜行提供食材，推動四章一Q政策勢必增加成本，未來將採漸進式方式「勸入」推動。

縣府表示，新竹縣五家大型團膳公司，供應全縣四十二％中、小學營養午餐，農委會輔導取得QR Code認證後，所提供的食材就都可追溯得到生產履歷。

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  • 農委會推營養午餐四章一Q政策，竹縣市為試辦縣市，圖為新竹市學童正在享用營養午餐。（記者洪美秀攝）

    農委會推營養午餐四章一Q政策，竹縣市為試辦縣市，圖為新竹市學童正在享用營養午餐。（記者洪美秀攝）

  • 農委會推營養午餐四章一Q政策，竹縣市為試辦縣市，圖為新竹市學童正在享用營養午餐。（記者洪美秀攝）

    農委會推營養午餐四章一Q政策，竹縣市為試辦縣市，圖為新竹市學童正在享用營養午餐。（記者洪美秀攝）

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