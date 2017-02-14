| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議

2017-02-14

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居民抗議，表示空氣污染等疑慮尚未解決前，堅決反對火力發電廠設在龍潭。

台電︰污染最少的選擇

這項發電計畫是利用龍潭超高壓變電所內的十六公頃空地，裝置容量為一百廿萬千瓦的高效率燃氣複循環機組，包括兩部氣渦輪發電機、一部汽輪發電機；台電公司人員表示，在朝「非核家園」努力的過程中，天然氣發電是對環境污染最少的選擇，營運後會有完善的環境監測（如附表）等配套措施，將持續與居民溝通。

徐玉樹昨天與高原里長黃玉琴等人陪同居民前往龍潭超高壓變電所前抗議，徐玉樹批評說，天然氣發電會產生二氧化碳、懸浮粒子等污染物，雖然比石油與燃煤發電的污染少，但也不是零排放，仍會衝擊周邊環境。

徐玉樹揚言要號召居民成立「反對山坡地保育區興建火力發電廠自救會」持續抗爭，直到台電公司另覓他地成立火力發電廠為止。

黃玉琴也說，龍潭區稻田、茶園有數百公頃，龍潭超高壓變電所周邊更有許多有機菜園，一旦火力發電營運，未來龍潭生產的稻米、蔬菜，消費者恐怕連買都不敢買，好不容易才發展有成的龍潭農業將被摧毀殆盡。

廣告
  • 桃園市議員徐玉樹（中）率居民抗議台電公司要設置天然氣發電機組。（記者周敏鴻攝）

    桃園市議員徐玉樹（中）率居民抗議台電公司要設置天然氣發電機組。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議

台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈北部〉龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.