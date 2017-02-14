〈北部〉龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議
2017-02-14
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居民抗議，表示空氣污染等疑慮尚未解決前，堅決反對火力發電廠設在龍潭。
台電︰污染最少的選擇
這項發電計畫是利用龍潭超高壓變電所內的十六公頃空地，裝置容量為一百廿萬千瓦的高效率燃氣複循環機組，包括兩部氣渦輪發電機、一部汽輪發電機；台電公司人員表示，在朝「非核家園」努力的過程中，天然氣發電是對環境污染最少的選擇，營運後會有完善的環境監測（如附表）等配套措施，將持續與居民溝通。
徐玉樹昨天與高原里長黃玉琴等人陪同居民前往龍潭超高壓變電所前抗議，徐玉樹批評說，天然氣發電會產生二氧化碳、懸浮粒子等污染物，雖然比石油與燃煤發電的污染少，但也不是零排放，仍會衝擊周邊環境。
徐玉樹揚言要號召居民成立「反對山坡地保育區興建火力發電廠自救會」持續抗爭，直到台電公司另覓他地成立火力發電廠為止。
黃玉琴也說，龍潭區稻田、茶園有數百公頃，龍潭超高壓變電所周邊更有許多有機菜園，一旦火力發電營運，未來龍潭生產的稻米、蔬菜，消費者恐怕連買都不敢買，好不容易才發展有成的龍潭農業將被摧毀殆盡。
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龍潭擬設天然氣發電組 居民抗議
台電公司規劃在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電的複循環發電機組，預計在民國一一二年運轉，市議員徐玉樹昨天偕同居…
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