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〈中部〉台日武術界明豐原交流 切磋八段錦

2017-02-14

〔記者歐素美／台中報導〕琉球讀谷文化藝能團訪台文化交流，本月十五日將在豐原媽祖廟前與台灣武林高手展開交流表演，並探討「南宗少林八段錦」。南宗少林第八代掌門人呂松吉，也是豐原百年老店老雪花齋的傳人，他表示，八段錦是南少林的基本功，是武功之母，易學而不易到位，目前坊間的八段錦版本很多，多數未達精髓。

日本琉球小林流妙武館空手道老師比嘉正春帶領卅位團員，將於本月十五日上午從豐原區五都飯店前出發踩街，沿途行經三民路、仁愛路、中正路，抵達慈濟宮，隨後將在媽祖廟前廣場與台灣各地約六十名武術好手進行文化交流活動，南宗少林俗派第八代掌門呂松吉也將壓陣表演，下午則移師石岡區桂梅莊「南宗少林本山道場」進行八段錦的學術探討，由呂松吉的女弟子林緯萱示範「南宗少林八段錦」。

呂松吉說，琉球小林流是二、三百年前從福建南少林體系傳過去的支系，經長時間蛻變而獨樹一格，基本的源頭和這邊很接近。八段錦風行很廣，幾乎全世界有華人的地方都有八段錦，外面版本很多，八段錦其實是屬於佛教的東西，將古印度「哈達瑜伽」運動功法精簡成屬於中國式的生活方式，站一個點就可以做八個動作，是「健身運勁」的功法，宋朝後慢慢流傳到民間。

呂松吉強調，正宗的八段錦應按照次序且屬性不能顛倒，才能真正做到強身健體，主要是肢體要做到最大幅度的擴張，把關節拉開，呼吸吐納要做好，透過呼吸產生內部張力，順著肢體的動作去推，達到內臟按摩的作用。

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  • 南宗少林第八代掌門人呂松吉，手握著南少林師傳掌門棍，他說，該已有數百年歷史。（記者歐素美攝）

    南宗少林第八代掌門人呂松吉，手握著南少林師傳掌門棍，他說，該已有數百年歷史。（記者歐素美攝）

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