〈中部〉老二媽西屯省親故事 公所印書傳承

2017-02-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南屯萬和宮的老二媽每三年會返西屯省親遶境，過去一年省親一次，但每一次返回總是下雨，神轎也不肯進宮，因此改為三年一次，為讓此台中市的無形文化資產傳承，西屯公所印製「老二媽西屯省親故事」，讓更多年輕人知道。

大甲鎮瀾宮媽祖已具世界知名度，但南屯萬和宮老二媽、聖二媽每三年回西屯省親則是相當傳奇的故事，更是西屯與南屯區盛事，而此一省親活動已傳承兩百多年、每三年一次。

民間所認識的媽祖在得道成仙前叫林默娘，但萬和宮老二媽卻姓廖，相當特殊。清嘉慶八年（西元一八○三年）間，萬和宮增塑「老二媽」神像，舉行開光點眼儀式。當天一位販賣針線女紅的商人，從外地經過萬和宮時，遇見家住西屯大魚池、名叫廖品娘的少女。商人受託轉告她的父母，家門前的桂花樹下有兩枚龍銀可取出使用，請父母不要傷心難過。廖女父母聞訊趕到女兒房間，發現愛女已經氣絕。

之後，父母思女心切至萬和宮探視，見神像老二媽流下淚珠，當地人確信廖品娘已化身為萬和宮的老二媽。

西屯廖家後代更尊稱老二媽為「姑婆」，每年農曆三月迎老二媽回西屯省親。

西屯區長何國裕表示，為了讓更多的年輕人知道此一故事，特印製「老二媽西屯省親的故事」本，送給西屯各國中小，作為補充教材，而民眾可上公所的電子書專區閱覽。