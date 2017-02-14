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〈中部〉電鍍三區 彰濱工業區︰規劃中

2017-02-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣的電鍍業相當發達，但是電鍍污水若是未妥善處理，將會造成農地重金屬汙染，目前縣府投入農地整治的經費超過五十億元，縣議員林世賢認為「末端整治」並非治本之道，只有設立「第三電鍍專區」，才能「源頭管制」；彰濱工業區服務中心主任丘慶智強調，預計在彰濱崙尾區規劃佔地五十公頃「電鍍三區」，目前仍在規劃中。

議員建議政府出資設廠

林世賢強調，彰濱工業區鹿港區有電鍍專區一、二期早已飽和，但還有眾多電鍍廠無法納入專區，他建議應該儘速成立「第三電鍍專區」，才能有效管理電鍍汙染廢水，在保障合法工廠情況下、再來淘汰非法，創造在地經濟動能。

林世賢表示，希望「第三電鍍專區」能夠由政府出資設廠，土地只租不賣，因為在電鍍專區設廠，資金最少也要七、八千萬元，對於想要從地下合法化的業者來說，負擔實在太大；縣府只要把整治汙染農地的經費來設置電鍍專區，才能達到正本清源的效果，徹底做到「源頭管制」。

彰濱工業區服務中心表示，鹿港區設有的電鍍專區分成一、二期，目前都已飽合，第一期面積約為二十一公頃，有三十七家廠入駐：第二期面積約為二十三點八公頃，目前已有五家提出納管申請。

丘慶智強調，彰濱鹿港區的電鍍專區全已租售完畢，目前已在崙尾區規劃「電鍍三區」，佔地為五十公頃，完成規劃作業就會對外公告。

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  • 彰濱工業區鹿港區的電鍍專區用地，已全數租售，有重金屬廢水專管排放。（記者劉曉欣攝）

    彰濱工業區鹿港區的電鍍專區用地，已全數租售，有重金屬廢水專管排放。（記者劉曉欣攝）

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