〈中部〉老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
大城、社頭找不到適合用地
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣六十五歲以上長者約有十八萬人，老人日間照顧中心（日間托老）需求逐年升高，縣府擬盡快達成「一鄉鎮一日照」的目標，卻礙於全縣廿六鄉鎮市中，大城鄉與社頭鄉，遲遲因為找不到屬於縣府或公所既有現成的建築，並且符合消防法規的閒置空間，迄今仍然尚未成立當地的日照中心，縣衛生局試圖轉向社區活動中心和老人文康中心等場所尋覓。
衛局擬尋覓活動、文康中心
衛生局長葉彥伯指出，由公部門現成的空間是最理想的，省去花大錢新蓋房舍，而大城和社頭一直找不到公部門場地，因部分活動中心當初內政部補助經費時，用在集會活動場所，礙於法令規定，要找到適當的地點不是那麼容易。
但衛生局近一、二年來在大城鄉與社頭鄉尋找設置日照中心的地點卻碰壁，葉彥伯說，日照中心的場地需符合消防和建築法規，能夠利用現成合法建築的閒置空間活化，是再好不過，像二水鄉零售市場樓上，目前閒置，建築符合消防法規，衛生局就規劃在二、三樓設置日照中心。
另外，就算有公部門的閒置場地，也要地方支持未反彈，推動才順利，葉彥伯表示，衛生局曾規劃在埔心鄉一處小學設置日照中心，由於學生家長反對而作罷，最後改在埔心鄉衛生所樓上空間設置。
中央政府推動長者的日間照顧服務，希望每鄉鎮至少都有一間跟長者日間照顧相關的場地，讓失能、失智長者白天能就近待在居家附近的日照中心。
彰化縣來說，目前有日間托老資源的鄉鎮市共廿四個，其中，彰化市、員林市、鹿港鎮、田中鎮、伸港鄉共五鄉鎮市有六家日照中心營運服務，服務人數已經飽和，民眾詢問度還是很高，另外十九個鄉鎮也都已找到適當設置地點，地點從教會、衛生所、傳統市場等公共建築物閒置空間，今年將陸續啟用並營運。
因應需求，衛生局採取日照中心搭配居服員到府服務的替代方式，讓被照顧長者，白天部分時段前往日照中心跟群體互動，部分時間則待在家裡，由居服員到府服務，另一方面繼續在人口密集鄉鎮市，尋找新的地點，以成立日照中心。
衛生局長葉彥伯說，「一鄉鎮一日照」只是基本要件，密集人口鄉鎮只有一處還是不敷需求，衛生局會設法與機構合作，成立第二處甚至是三處日照中心，老人家白天由專家接送到日照中心，融入團體生活和人群互動，晚上回家享受天倫之樂，對延緩病情惡化和減輕其家人的照顧重擔，都有正面幫助。
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標題：〈中部〉老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
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