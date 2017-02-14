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〈中部〉（嘉義）疊溪天公祖廟 全台僅存

2017-02-14

〔記者蔡宗勳／溪口報導〕嘉義縣溪口鄉疊溪村是個只有百來戶人家的偏鄉小村莊，但人才輩出，台語歌壇天后江蕙、張國周強胃散創辦人張國周、著名化妝品代工廠加興集團董事長盧昆南、立委曾銘宗等人都是疊溪子弟；天臺殿主委邱耀瑞笑稱，可能是村民飲水思源，保留舊廟成為全台碩果僅存的天公祖廟，在天公伯保庇下表現特別傑出。

邱耀瑞說，疊溪先民在明朝神宗萬曆年間（公元一五七二年）就自中國浙江天臺山迎請玉皇大帝祿位龍椅來台參拜，清康熙二十二年（一六八三年）皇帝親自敕封台灣三大玉皇上帝廟，分別是台中、台南的玉帝廟和嘉義溪口疊溪天臺殿；這三間天公祖廟幾經改建，現只天臺殿保有舊廟，二十多年前斥資逾億元興建新廟後，舊廟得以保存則有一段膾炙人口的故事。

他表示，原本新廟啟用後，舊廟因年久失修，毀壞嚴重，已經準備要拆除，結果有一天乩童起乩斥喝村民忘本，大家想說花大錢幫玉帝「起豪宅」，怎麼還挨罵，進一步請示，玉帝才旨示不該任由舊廟荒廢，甚至拆除，於是管理委員會趕緊雇工修復並彩繪。

邱說，舊廟確實承繼著纍溪人的情感，張國周老家就在廟後，江蕙住廟的東邊，廟前有盧昆南住處，曾銘宗則住廟西，他們小時候都在廟口玩耍。

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  • 左側小廟是全台碩果僅存天公祖廟，右後方則是斥逾億元興建的天臺殿新廟。（記者蔡宗勳攝）

    左側小廟是全台碩果僅存天公祖廟，右後方則是斥逾億元興建的天臺殿新廟。（記者蔡宗勳攝）

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