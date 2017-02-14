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〈中部〉買花送情人 洋桔梗價格親民

2017-02-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕情人節到，玫瑰花、洋桔梗等花卉平穩供應，玫瑰花因暖冬產量平順，大宗價格降三成，但市面零售價仍小幅上揚，洋桔梗價格也持平，民眾要用花表達心意，可省點荷包。

西洋情人節到了，花仍是最受歡迎且最能增添浪漫氣息的代表，虎尾農會花卉產銷班班員說，洋桔梗、百合、玫瑰一直都是送給情人的熱門花種，今年玫瑰花、洋桔梗品質相當好，價格也平穩，大受歡迎。

陳姓花店業者說，今年情人節前玫瑰供貨充裕，零售行情一束廿朵叫價五百至六百元，以紅、 粉紅最受歡迎。

在日本有「無刺的玫瑰」稱號的洋桔梗，因價格親民，色系上也比玫瑰更多選擇，逐漸成為許多年輕人情人節首選花種。

台北花卉市場批發價，一把十支均價一百卅元至一百五十元間，其中順風紫、順風粉等系列比一般貴上一倍，屬高檔價格，但因為花色相當特殊迷人，在消費市場上仍相當受歡迎。

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  • 洋桔梗產量穩定，充分供應情人節需求。（記者廖淑玲攝）

    洋桔梗產量穩定，充分供應情人節需求。（記者廖淑玲攝）

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