〈中部〉（嘉義）遶山花慢遊三界埔 打造藥草花園

2017-02-14

〔記者林宜樟／水上報導〕嘉義縣水上鄉三界埔一帶擁有客家聚落及豐富的菸草、藥草產業，縣府提案向行政院客家委員會以「遶山花（lauˊsanˊfaˊ）–慢遊三界埔」為主題，結合客庄聚落、舊菸業文化場域及三界埔苗圃園區進行規劃，上週核定補助經費二千六百餘萬元，預計明年中前將此區打造成大北回歸線療癒花園。

公路總局嘉雲區車輛行車事故鑑定會原位三界埔的舊驗菸場辦公，去年底經縣議員林緗亭、立委蔡易餘等人，提案要求遷移到嘉義區監理所，空出的場所由地方整體規劃利用；林緗亭說，三界埔生產種植的菸草品質佳，是重要產區，還有許多傳統菸樓，未來可保存菸業文史，發展觀光。

縣府民政處自治事業科長莊春滿說，三界埔附近奉祀介子推的協安宮，早期民眾常請「大伯爺公」開立藥單，種植藥單中的草藥，形成特殊的生活文化；三界埔苗圃總面積三萬四千多平方公尺，目前空間使用效率不高，因此結合藥草文化規劃種植客庄婦女生活中常用的香花、客家傳統香藥草等，營造療癒園區。

莊春滿表示，舊驗菸場將設計休憩、藝文展演空間，展示菸業歷史，並成為進入三界埔轉換自行車的轉運站；當地有不少百年檜木老屋，將找回老匠師進行菸樓修繕工作，保留傳統技術，未來可規劃小旅行，參觀客庄老屋、菸樓建築，體驗藥草產業，慢遊獨特的客家聚落青藥草產業文化。