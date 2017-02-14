〈中部〉（雲林）甜蜜蜜 燈會上演求婚記

2017-02-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕家住雲林虎尾的林姓男子，情人節前夕特別在台灣燈會虎尾主燈區「田心．甜心」區向交往兩年多的女友求婚，在上百名賞燈民眾祝福下成功抱得美人歸。

雲林縣府文化處長林孟儀指出，「田心．甜心」區位在虎尾主燈區旁的創意燈區內，燈會期間適逢情人節，主辦單位特別結合虎尾糖廠為創意發想，設置許多浪漫花燈，有酷似「阿凡達」的阿拉丁神燈情侶、王子替灰姑娘穿玻璃鞋、LOVE字樣、青蛙王子、老鼠娶親等，開燈後吸引許多情侶、夫妻駐足拍照，是燈會中最甜蜜、最浪漫的地方。

林姓男子得知後，與友人一起策劃求婚記，林男說，這是家鄉第一次辦理台灣燈會別具意義，也想讓女友有一個難忘求婚儀式。

台灣燈會開燈後每天吸引大批民眾賞燈，現場約有上百人見證林男求婚儀式，許多人拿起手機拍照，當林男下跪求婚時，許多人高喊「答應他」，張女答應後，圍觀民眾又高喊「KISS、KISS」，現場甜蜜度爆表。