| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
又翻車！國1南下湖口段大貨車翻覆傳死傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉（雲林）甜蜜蜜 燈會上演求婚記

2017-02-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕家住雲林虎尾的林姓男子，情人節前夕特別在台灣燈會虎尾主燈區「田心．甜心」區向交往兩年多的女友求婚，在上百名賞燈民眾祝福下成功抱得美人歸。

雲林縣府文化處長林孟儀指出，「田心．甜心」區位在虎尾主燈區旁的創意燈區內，燈會期間適逢情人節，主辦單位特別結合虎尾糖廠為創意發想，設置許多浪漫花燈，有酷似「阿凡達」的阿拉丁神燈情侶、王子替灰姑娘穿玻璃鞋、LOVE字樣、青蛙王子、老鼠娶親等，開燈後吸引許多情侶、夫妻駐足拍照，是燈會中最甜蜜、最浪漫的地方。

林姓男子得知後，與友人一起策劃求婚記，林男說，這是家鄉第一次辦理台灣燈會別具意義，也想讓女友有一個難忘求婚儀式。

台灣燈會開燈後每天吸引大批民眾賞燈，現場約有上百人見證林男求婚儀式，許多人拿起手機拍照，當林男下跪求婚時，許多人高喊「答應他」，張女答應後，圍觀民眾又高喊「KISS、KISS」，現場甜蜜度爆表。

廣告
  • 情侶在台灣燈會浪漫的「田心．甜心」區上演求婚記。（記者黃淑莉攝）

    情侶在台灣燈會浪漫的「田心．甜心」區上演求婚記。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
開學日升空污黃旗 學生看不懂

教育部校園新版空污旗隨著國中小開學而正式使用，綠、黃、紅、紫的四色旗新增橘色，變成五色旗，新版空污旗只有顏色，沒有舊旗附帶的文字解釋空氣品質…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈中部〉（雲林）甜蜜蜜 燈會上演求婚記


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.