〈中部〉雲林燈會垃圾 僅去年桃園的1∕3
2017-02-14
〔記者鄭旭凱、詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會兩天假日平均湧入一百九十萬人，網路流傳有驚人垃圾山；雲林縣政府環保局長林長造表示，那是收攤時集中垃圾，今年台灣燈會的垃圾只有去年桃園的三分之一，少到令人吃驚。
網路流傳的台灣燈會垃圾山照片，經查證是收攤時各攤位把垃圾集中處理，照片中垃圾堆積成山，林長造表示，從七日到十二日合計六天，台灣燈會所產生的垃圾只有四十三公噸，經過資源回收九噸、廚餘八噸，實際產生的垃圾只有廿六噸。
林長造表示，垃圾量遠比環保局預估少很多，原因除了資源回收做得徹底，主要是美食區和農特產區的垃圾都由承租單位自行外包處理。
雲林第一次舉辦台灣燈會，環球科技大學除培訓及執行禮賓親善大使外、學生也擔任外語導覽志工，美造系七十五名師生負責彩妝，配合服裝設計師林國基燈會服裝及走秀表演，設計學院師生也製作六十五組大型花燈參展，獲一座優等獎。
台灣燈會負起燈會與交通安全維護的警察，不論是寒流來襲或烈日當空都堅守崗位，雲林縣警察局長黃明昭昨天到西螺福興宮感謝大家及廟方提供住宿場地。
台灣到哪裡都看得到的便利商店「小七」，連台灣燈會的美食區都有，讓人覺得十分親切。
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