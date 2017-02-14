〈中部〉（雲林）台灣燈會防意外 全面檢修線路

2017-02-14

〔記者廖淑玲、鄭旭凱、黃淑莉／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區花燈展區燈王被燒毀、平台塌陷，狀況頻傳，主辦單位前晚漏夜檢測所有燈區線路，昨天起並在所有花燈展示平台旁增設保全人員及「請勿攀坐」標誌，希望不要再有「意外」。

平台禁攀坐 增保全站崗

虎尾主燈區陸續發生變電箱爆炸、燈王起火及花燈平台坍陷，雲林縣政府前晚漏夜全面檢修線路，並恢復坍毀的平台，同時增設「有電勿近」、「請勿攀坐」等標誌，籲遊客配合。

雲林台灣燈會自北港燈區七日點燈以來至今已突破五百萬人次，十二日虎尾主燈區啟燈，第一天因人潮太過擁擠，人員疏散較緩慢，直到隔天凌晨零時四十五分所有搭乘接駁車的遊客才全部疏散完畢，當日寒流來襲寒風刺骨，有民眾在體感溫度只有五度的接駁區排隊苦等超過兩小時，事後自嘆「何苦來哉！」

遊客怨接駁苦 縣府檢討

搭高鐵賞燈的民眾也有怨言，劉姓賞燈客表示，他從彰化田中搭高鐵來雲林虎尾賞燈，沒想到回程時竟然在高鐵虎尾站外站了將近一個小時，超冷的！站方表示高鐵站內人太多，拒絕讓乘客先進站等候，她認為高鐵可以早一點說要加開加班車，這樣大家都不會一直去擠原有的班次。

雲林縣政府工務處長彭子程表示，縣府檢討各項缺失後已重新調整作業，規劃接駁、交通動線及加強現場疏導，讓參觀動線更流暢順利，有關揚塵部分已出動七輛灑水車加強灑水，並增設指示標誌加強各路口疏導，減少駕駛人塞車之苦。

昨晚虎尾燈區推出「雲林鄉親之夜」，分派一百廿車次從廿鄉鎮市接送二千餘名鄉親進園，雲林縣長李進勇親自從四湖搭乘接駁車與鄉親同遊燈區，不少人第二次前來，大表肯定及讚嘆，也期待花燈帶來雲林各項產業發展，打響雲林的知名度。

雲林北港鎮武德宮斥資五千萬元打造一座景觀廁所，以中國結「盤長結」為建築圖騰，且聘請為台中七期多棟豪宅建案操刀燈光的專業團隊設計燈光，入夜後更有看頭，在燈光投射之下像一座大型裝置藝術品，武德宮主委林安樂說，燈會期間民眾到北港看花燈，歡迎來武德宮欣賞一下這座另類「主燈」。